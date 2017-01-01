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Около 40 человек погибли в результате нападения в Мали

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Предполагаемые джихадисты убили более 40 представителей народа туарегов в Мали. Нападения произошли в отдаленных пустынных деревнях.
 
Около 40 представителей народа туарегов погибли в результате нападения в Мали, сообщает Reuters
 
"Предполагаемые джихадисты убили более 40 туарегов в Мали", – говорится в сообщении. 
 
По словам губернатора Дауда Майга, нападения произошли в отдаленных пустынных деревнях Авакасса в пятницу, 27 апреля и в Андербаукане днем ранее. 

До 77 выросло число жертв взрыва в Мали
 
Напомним, ранее боевики убили 14 человек на военной базе в Мали.

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Теги: жертвы, нападение, Мали
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Источник: korrespondent.net

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