Около 40 человек погибли в результате нападения в Мали
Предполагаемые джихадисты убили более 40 представителей народа туарегов в Мали. Нападения произошли в отдаленных пустынных деревнях.
Около 40 представителей народа туарегов погибли в результате нападения в Мали, сообщает Reuters.
"Предполагаемые джихадисты убили более 40 туарегов в Мали", – говорится в сообщении.
По словам губернатора Дауда Майга, нападения произошли в отдаленных пустынных деревнях Авакасса в пятницу, 27 апреля и в Андербаукане днем ранее.
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Напомним, ранее боевики убили 14 человек на военной базе в Мали.
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