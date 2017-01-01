Около 40 человек погибли в результате нападения в Мали

Предполагаемые джихадисты убили более 40 представителей народа туарегов в Мали. Нападения произошли в отдаленных пустынных деревнях.

Около 40 представителей народа туарегов погибли в результате нападения в Мали, сообщает Reuters

"Предполагаемые джихадисты убили более 40 туарегов в Мали", – говорится в сообщении.





До 77 выросло число жертв взрыва в Мали По словам губернатора Дауда Майга, нападения произошли в отдаленных пустынных деревнях Авакасса в пятницу, 27 апреля и в Андербаукане днем ранее.

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