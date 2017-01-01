В Европе хотят расширить ядерную сделку с Ираном
Лидеры Великобритании, Франции и Германии считают, что расширение ядерной сделка с Ираном является лучшим способом предотвратить приобретение Тегераном ядерного оружия, передает Reuters.
Глава британского правительства Тереза Мэй провела телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которого они договорились, что сделка должна быть расширена на другие сферы, и в частности касаться баллистических ракет.
Условия должны быть пересмотрены, когда соглашение закончит свое действие, считают лидеры европейских стран.
"Они полны решимости продолжать тесное сотрудничество с США по решению ряда проблем, которые создает Иран: в частности по вопросам, которые будет покрывать новое соглашение", - говорится в сообщении администрации Мэй.