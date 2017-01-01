Переключиться на мобильную версию

В Европе хотят расширить ядерную сделку с Ираном

Комментариев: 0
Условия сделки должны быть пересмотрены, когда ядерное соглашение с Ираном закончит свое действие, считают лидеры европейских стран.
Меркель, Макрон и Мэй задумались об Иране
Меркель, Макрон и Мэй задумались об Иране

Лидеры Великобритании, Франции и Германии считают, что расширение ядерной сделка с Ираном является лучшим способом предотвратить приобретение Тегераном ядерного оружия, передает Reuters.

Глава британского правительства Тереза Мэй провела телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которого они договорились, что сделка должна быть расширена на другие сферы, и в частности касаться баллистических ракет.

Условия должны быть пересмотрены, когда соглашение закончит свое действие, считают лидеры европейских стран.

"Они полны решимости продолжать тесное сотрудничество с США по решению ряда проблем, которые создает Иран: в частности по вопросам, которые будет покрывать новое соглашение", - говорится в сообщении администрации Мэй.

Напомним, в 2015 году Иран согласился свернуть свою ядерную программу в обмен на облегчение экономических санкций. 
 
Президент США Дональд Трамп пригрозил отказаться от продления срока действия ядерного пакта. 12 мая истекает установленный президентом США срок для принятия этого решения. Трамп подтвердил жесткий курс Вашингтона в отношении Тегерана
 
Ранее Иран пригрозил "энергично" возобновить обогащение урана в том случае, если США выйдут из заключенного в 2015 году международного договора об ограничении иранской атомной программы.
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Иран, Ядерная программа Ирана, Франция, Германия, Великобритания, Тереза Мэй
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь