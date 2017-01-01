Переключиться на мобильную версию

В швейцарских Альпах погибли четыре лыжника

Комментариев: 0
По информации полиции, один из лыжников погиб во время снежного шторма, его тело было найдено в горах. Трое других умерли позже в больнице.
Снежный шторм в Альпах
Снежный шторм в Альпах
скриншот с видео


Четыре лыжника погибли во время шторма в швейцарских Альпах в понедельник, 30 апреля, сообщает The Local Switzerland.

Как рассказали в полиции, лыжники были гражданами Италии, Франции и Германии. Один из лыжников погиб во время шторма, его тело было найдено в горах. Трое других умерли позже в больнице.

Еще десять человек пострадали, пятеро из них находятся в критическом состоянии.

Во Франции сошла лавина, есть погибший

Напомним, ранее при сходе лавины в горах Швейцарии погибли пять лыжников.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: смерть, Швейцария, Альпы, лыжники
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь