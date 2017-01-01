В автобусе находились 36 пассажиров. Транспортное средство съехало с шоссе, врезалось в дерево у обочины и перевернулось.

В Таиланде автобус попал в ДТП englishnews.thaipbs.or.th

В Таиланде автобус с 36 пассажирами съехал с шоссе и перевернулся. Об этом в понедельник, 30 апреля, сообщает Thai PBS.

Отмечается, что в результате аварии по меньшей мере 20 человек получили ранения.

"Автобус из Бангкока был на пути в Ханомський район Накхон-Си-Таммарата с 36 пассажирами, когда он съехал с шоссе в районе Чая Сурат Тани, врезался в дерево у обочины и перевернулся", - говорится в сообщении.

По словам водителя транспортного средства, он был вынужден направить автобус влево из-за опасного сближения с грузовиком, который пытался обогнать автобус.

Cмотрите фотогалерею: В Таиланде автобус слетел с дороги и перевернулся

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