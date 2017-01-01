От новых авиаударов в Сирии погибли 25 гражданских - СМИ

В результате обстрела авиацией домов мирных жителей в Эль-Фадил погибли 25 гражданских, включая женщин и детей. Также были уничтожены несколько домов.

Авиаудар нанесен по деревне Эль-Фадил недалеко от города Эш-Шаддад sana.sy

Авиация возглавляемой США коалиции нанесла удар по деревне Эль-Фадил недалеко от города Эш-Шаддад, в результате чего погибли десятки гражданских. Об этом во вторник, 1 мая, сообщает сирийское госагентство SANA.

По данным собкоров агентства, в результате обстрела авиацией коалиции домов мирных жителей в Эль-Фадил погибли 25 гражданских, включая женщин и детей. Также были уничтожены несколько домов.

В то же время коалиция пока никак не комментировала эти сообщения.

Напомним, в ночь на понедельник, 30 апреля, были нанесены удары по военным базам в сирийских провинциях Алеппо и Хамы. В частности, удар пришелся по складу оружия 47-й бригады сирийской армии в окрестностях Хамы.

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