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Лидера протестов в Армении не выбрали премьером

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Лидеру оппозиционной парламентской фракции Елк Николу Пашиняну не удалось занять пост премьер-министра Армении.
Никол Пашинян (справа) перед заседанием Национального собрания Армении
Никол Пашинян (справа) перед заседанием Национального собрания Армении
Getty Images

Национальное собрание (парламент) Армении не смог избрать премьер-министра страны на специальном заседании во вторник, 1 мая. За единственного кандидата, лидера протестов в Армении, депутата парламента от оппозиционной партии Елк Никола Пашиняна проголосовали 45 депутатов при 53 необходимых. 55 парламентариев голосовали против.

Депутаты от Республиканской партии, которая контролирует 58 из 105 мест в парламенте, в ходе заседания отказались поддержать Пашиняна.

Через семь дней состоится повторная попытка избрать главу правительства. Если и она не увенчается успехом, то президент вынужден будет распустить парламент и в течение 30–45 дней назначить досрочные выборы.

Согласно законодательству Армении, если глава правительства не избирается в ходе специального заседания парламента, то через семь дней проводятся новые выборы премьера. Кандидатов в премьеры может выдвинуть минимум треть от 105 депутатов парламента Армении.

Если премьер-министр не избирается и во второй раз, то Национальное собрание распускается и назначаются новые парламентские выборы. Они должны пройти в течение 30-45 дней.

Ранее сообщалось, что Пашинян не намерен менять отношения с РФ.

 

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Теги: Оппозиция, Выборы, Армения, премьер-министр, парламент
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Источник: korrespondent.net

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