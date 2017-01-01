Парламент Канады требует извинений Папы Римского

Обращение также призывает Святой престол уважать "моральные обязательства" Соглашения о индейских школах-интернатах от 2006 года.

Канадский парламент поддержал обращение к Папе Римскому с призывом приехать в страну dw.de

Канадский парламент большинством голосов поддержал обращение к Папе Римскому с призывом приехать в Канаду и лично извиниться за плохое отношение Церкви к коренным народам в прошлом столетии.

За это решение проголосовало 269 депутатов при минимально необходимых 169, против выступило всего 10 законодателей.

Обращение также призывает Святой престол уважать "моральные обязательства" Соглашения о индейских школах-интернатах от 2006 года. Этим соглашением церковь пообещала собрать 25 млн долл. на помощь ученикам этих учебных заведений, однако до сих пор не выполнила этого.

Также депутаты призвали Ватикан обнародовать все имеющиеся документы о деятельности индейских школ-интернатов в Канаде.

Ранее, в марте, Папа Франциск официально отказался извиняться за предыдущие ошибки Церкви в отношении коренных народов Канады.

Напомним, Папа Римский Франциск высказался за изменение молитвы Отче наш.

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