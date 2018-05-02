В Армении лидер протестов призывает разблокировать дороги

Сегодня вечером во время митинга Никол Пашинян пообещал объявить важную новость. Он призвал своих сторонников разблокировать дороги, чтобы люди могли попасть на митинг.

Лидер протестов в Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников разблокировать в 16.00 по киевскому времени все дороги в стране, чтобы позволить демонстрантам приехать на вечерний митинг, сообщает Спутник Армения.

"Призываю вас разблокировать все закрытые дороги и собраться на площади Республики, где в 19:00 назначен митинг. Мы должны разблокировать дороги, чтобы остальные наши друзья смогли попасть на митинг", - сказал Пашинян.

По его словам, вечером будет анонсирована важная новость. Депутат подчеркнул, что ситуация меняется каждую минуту.

Кроме того, Пашинян отметил, что акции протеста в среду были беспрецедентными.

"В Армении сегодня не осталось практически ни одной открытой дороги", - сказал он.

С утра среды сторонники оппозиционного депутата Никола Пашиняна, которого накануне парламент Армении не избрал премьером страны, блокируют по всей республике улицы, автотрассы, железные дороги и мосты. Полиция в действия протестующих не вмешивается.

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