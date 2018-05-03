В 2017 году рекордное количество россиян просили убежище в США

Всего убежище в США в 2017 году попросили 2664 россиянина.

В 2017 году власти США получили 2664 заявки от граждан России с просьбой об убежище.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на статистику Службы гражданства и иммиграции США.

Согласно ей, количество поданных заявок обновило 24-летний рекорд. Предыдущий рекорд, 2127 заявлений, был установлен в 1994 году.

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Издание отмечает, что в 2017 году от россиян поступило на 40% больше заявлений об убежище, чем в 2016 году и почти в два раза больше, чем в 2012 году, когда начался третий президентский срок Владимира Путина.

В статистике не указывают конкретные причины, которые стали основанием для того, чтобы попросить убежище. Для получения убежища, кандидату необходимо убедить американские власти в том, что на их преследуют из-за расы, религии, национальности, политических убеждений или принадлежности к определенным социальным группам.

Эксперты утверждают, что из России в США хотят уехать в основном гомосексуалы и бизнесмены.

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По данным правозащитников, количество людей, которые хотят получить убежище в США, увеличилось после 2013 года, когда власти РФ приняли закон, который предусматривает наказание за пропаганду гомосексуализма.

Стоит отметить, что американские адвокаты, которые помогают получить в США убежище, говорят, что к ним также обращаются предприниматели из России.

Напомним, 20 апреля в МИД РФ не исключили, что авиасообщение между Россией и США может прекратиться из-за визовой блокады, которую выстраивают в отношении российских граждан американские власти.