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В Ереване напали на банк HSBC, есть жертвы

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Преступник ранил из огнестрельного оружия полицейского и двух охранников банка HSBC, один из которых скончался.
Грабитель ранил охранников
Грабитель ранил охранников
Новости Армении

В столице Армении – Ереване – совершено разбойное нападение на филиал банка HSBC на перекрестке проспекта Комитаса и улицы Гюльбенкяна. Об этом сообщают Новости Армении со ссылкой на пресс-службу полиции в четверг, 3 мая.

“Вооруженный ножом, гранатой и ружьем мужчина ворвался в банк, ранил двоих сотрудников службы охраны. Один из них скончался. Преступник похитил деньги и попытался скрыться с места происшествия. Однако далеко уйти ему не удалось“, – говорится в сообщении.

Оперативная группа взяла район в кольцо. Преступник оказал сопротивление и ранил полицейского.

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“В результате профессиональных действий полицейских преступника удалось нейтрализовать и доставить в полицейский отдел. Обстоятельства происшедшего выясняются“, – пишет издание.

 

Напомним, в январе вооруженные топорами люди забрали драгоценности из ювелирного магазина на первом этаже знаменитого отеля Ritz.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: ограбление, Армения, полиция, Ереван, ограбление банка, грабители
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