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В Тунисе при столкновении двух поездов пострадали более 70 человек

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Оба поезда оказались на одной ветке железнодорожных путей. При столкновении поездов пострадали 75 человек, один из машинистов погиб.
Оба поезда оказались на одной ветке железнодорожных путей
Оба поезда оказались на одной ветке железнодорожных путей
Спутник

В пригороде столицы Туниса произошло столкновение двух пассажирских поездов, в результате чего пострадали, по меньшей мере, 60 человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.

По данным ведомства, при столкновении поездов погиб один из машинистов, а 60 человек с различными травмами обратились за помощью к медикам.

Губернатор провинции Бен-Арус, где произошла авария, заявил, что по крайней мере двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что оба поезда оказались на одной ветке железнодорожных путей. Причина происшествия пока неизвестна.

В свою очередь министр здравоохранения Туниса Эмад Аль-Хамами сообщил, что при столкновении поездов пострадали 75 человек, пятерым из которых будут сделаны операции.

Напомним, 3 мая на юге Чехии произошло столкновение двух пассажирских поездов, ранения получили 14 человек.

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Теги: Поезд, авария, поезда, железная дорога, Тунис, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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