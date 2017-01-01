В Литве переименовали Грузию

Теперь в Литве будут использовать самоназвание Грузии - Сакартвело. Литва стала первой страной, которая ввела это название. Такое решение приняли накануне столетия независимости Грузии.

В Литве изменили официальное название Грузии. Отныне ее будут называть Сакартвело (Sakartvelo). Об этом написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в своем микроблоге в Twitter.

“В преддверии столетия независимости Грузии принято официальное решение - с этого момента по-литовски это Сакартвело“, - написал Линкевичус по-английски.

Далее министр добавил уже на грузинском языке: “Поздравляю с этим историческим решением! Да здравствует литовско-грузинская дружба!“

On the eve of #Georgia100 official decision undertaken – from now on it is #Sakartvelo in Lithuanian! Congratulations! ! - ! pic.twitter.com/dtNKdrXoIH — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 3 мая 2018 г.

До сих пор в официальных документах Литвы писали Gruzija.

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“Мы уверены, что граждане Литвы подхватят это новшество, и уже неформально укоренившееся в кругу друзей аутентичное название Грузии станет для каждого литовца очень знакомым и будет употребляться в повседневной жизни“, - заявила посол Грузии в Литве Хатуна Салуквадзе.

“Учитывая всю важность данного факта, мы с полной ответственностью можем назвать сегодняшний день днем дружбы Грузии и Литвы“, - подчеркнула она.

Напомним, восемь лет назад государственная комиссия по литовскому языку, рассмотрев обращение МИД Грузии, не нашла юридических или научных оснований для изменения в литовском языке названия “Грузия“ на “Георгия“ (Georgija).

Напомним, в апреле король Свазиленда сменил название своей страны на "Королевство эСватини".

