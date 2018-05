В Литве переименовали Грузию

В Литве изменили официальное название Грузии. Отныне ее будут называть Сакартвело (Sakartvelo). Об этом написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в своем микроблоге в Twitter.

“В преддверии столетия независимости Грузии принято официальное решение - с этого момента по-литовски это Сакартвело“, - написал Линкевичус по-английски.

Далее министр добавил уже на грузинском языке: “Поздравляю с этим историческим решением! Да здравствует литовско-грузинская дружба!“

On the eve of #Georgia100 official decision undertaken – from now on it is #Sakartvelo in Lithuanian! Congratulations! ! - ! pic.twitter.com/dtNKdrXoIH