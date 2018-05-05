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В России полицейская выбросилась с девятого этажа с ребенком на руках

Комментариев: 3
Полицейская РФ, жалуясь на усталость от работы и жизни, взяла трехлетнюю дочь на руки и предложила ей полетать. Обе погибли от падения с девятого этажа.
В Самаре женщина с трехлетним ребенком совершила самоубийство
В Самаре женщина с трехлетним ребенком совершила самоубийство
Таисия Стеценко, Корреспондент.net

В России сотрудница полиции выбросилась с девятого этажа дома с ребенком на руках, что привело к гибели обоих. Об этом в субботу, 5 мая, сообщает Life.ru.

Отмечено, что женщина с трехлетним ребенком выпала из окна квартиры, расположенной на девятом этаже в городе Самара. Отец семьи, вероятно, в тот момент вышел в аптеку.

Вскоре стало известно, что погибшая - сотрудница полиции. Свидетелем происшествия стал старший сын женщины - Матвей.

“Мама утром снова жаловалась. Как она устала от работы, от этой жизни“, - рассказал он.

Парень добавил, что мать взяла сестру Машу на руки и предложила ей полетать, но ребенок испугался и отказался.

Напомним, 4 мая стало известно, что киевлянин совершил подряд две неудачных попытки суицида. 3 мая в Москве скончалась студентка МГИМО из Казахстана, которая выпала из окна здания института.

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Теги: Россия, смерть, самоубийство, погибли, погибшие, полицейские
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Комментариев (3)
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Ликомания    05.05.2018, 15:35
Оценка:  +3
Ликомания
Если в голове вавка,то чем тебе невинный ребёнок так насолил??
wnt    05.05.2018, 15:04
Оценка:  +1
wnt
для тех, кто вечно кричит о том, как в Украине все плохо и люди кончают жизнь самоубийством, ознакомьтесь вначале со статистикой самоубийств по той же России, ведь и этот случай далеко не единичный..а уже затем тыкайте пальцем в Украину и возмущайтесь..
Ликомания    05.05.2018, 15:35
Оценка:  +1
Ликомания
Тогда ради справедливости,посмотри статистику по всему миру-по самым благополучным странам..
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