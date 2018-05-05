В России полицейская выбросилась с девятого этажа с ребенком на руках

Полицейская РФ, жалуясь на усталость от работы и жизни, взяла трехлетнюю дочь на руки и предложила ей полетать. Обе погибли от падения с девятого этажа.

В России сотрудница полиции выбросилась с девятого этажа дома с ребенком на руках, что привело к гибели обоих. Об этом в субботу, 5 мая, сообщает Life.ru.

Отмечено, что женщина с трехлетним ребенком выпала из окна квартиры, расположенной на девятом этаже в городе Самара. Отец семьи, вероятно, в тот момент вышел в аптеку.

Вскоре стало известно, что погибшая - сотрудница полиции. Свидетелем происшествия стал старший сын женщины - Матвей.

“Мама утром снова жаловалась. Как она устала от работы, от этой жизни“, - рассказал он.

Парень добавил, что мать взяла сестру Машу на руки и предложила ей полетать, но ребенок испугался и отказался.

Напомним, 4 мая стало известно, что киевлянин совершил подряд две неудачных попытки суицида. 3 мая в Москве скончалась студентка МГИМО из Казахстана, которая выпала из окна здания института.