Франция раскритиковала заявление Трампа о терактах в 2015 году

Французское внешнеполитическое ведомство призвало президента США уважительно относиться к памяти погибших в Париже.

Люди чтут память погибших во время терактов в Париже

В МИД Франции заявили, что осуждают заявление президента США Дональда Трампа о терактах в Париже в ноябре 2015 года.

Ранее Трамп заявил, что жертв терактов в ноябре 2015 года в Париже было бы меньше, если бы во Франции действовал закон о ношении оружия и сотрудники столичного ресторана имели бы возможность нейтрализовать террористов.

"Франция выражает свое твердое осуждение заявлению президента Трампа относительно терактов 13 ноября 2015 года в Париже и требует относиться с уважением к памяти погибших", - говорится в заявлении.

Напомним, 13 ноября на несколько объектов в Париже были совершены вооруженные нападения.

Трое джихадистов взорвали "пояса смертников" у стадиона, где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа (не менее трех человек) атаковала кафе и рестораны на востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале Батаклан.

В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.

Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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