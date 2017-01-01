Терминаторы на Красной площади: в Москве отрепетировали парад

Россия использует 9 мая для демонстрации новейшей военной техники. Самолеты, к слову, опять не показали, якобы из-за погоды.

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В Москве в воскресенье, 6 мая, провели репетицию военного парада ко Дню победы. Как сообщает Комсомольская правда, все прошло “ один в один“ с тем, как должно быть 9 мая 2018 года, за исключением участия президента РФ Владимира Путина - для речи российского лидера просто выделили три минуты времени.

На таких парадах Россия в стиле КНДР традиционно демонстрирует свой военный потенциал, и этот парад не исключение из правила. Вслед за советской техникой (собственно, дать Второй мировой) россияне вывели современную: бронемашины Тигр-М, БМП Курганец-25, бронетраспортеры БТР-82А и танки Т-14 Армата.

Из новинок этого года - боевые машины поддержки танков Терминатор (три штуки), зенитный ракетный комплекс — Тор М2 (4 единицы), автомобили Тайфун-К для военной полиции, бронированный автомобиль Урал и Патруль.

“Терминаторы предназначены для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве многоцелевого боевого средства в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения“, - объяснили в Министерстве обороны России.

Показали и роботов для разминирования Уран-6, которых использовали в Сирии. Оператор управляет таким комплексом с расстояния до 1000 метров.

Россияне хотели похвастаться гиперзвуковым оружием Кинжал и показать новейшие российские истребители - Су-57 и МиГ-29СМТ. Но на репетиции авиационную часть отменили из-за погодных условий, как и в прошлом году.

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Ранее прошла репетиция военного парада в оккупированном Донецке.