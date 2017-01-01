На местных выборах в Тунисе победила исламистская партия

Исламистская партия "Ан-Нахда" набрала 27,5 процента голосов избирателей на первых за последние семь лет местных выборах в Тунисе.

Предварительные результаты голосования на первых после "арабской весны" муниципальных выборах в Тунисе указывают на победу исламистской партии "Ан-Нахда" ("Движение возрождения"), сообщает РИА Новости

Так, "Ан-Нахда" набрала 27,5% голосов избирателей, а ее главный конкурент на выборах – партия "Нидаа Тунис" – 22%.





Протесты в Тунисе: власти предложили помощь бедным В 2011 году Тунис стал первой из нескольких арабских стран, где прошли массовые протесты, они привели в итоге к смещению с поста президента Зина аль-Абедина Бен Али, руководившего страной с 1987 года. После этого в Тунисе в 2014 году состоялись президентские и парламентские выборы.

В местных выборах, которые в последний раз проводились в стране в 2010 году, участвуют как представители партий, так и независимые кандидаты. Предполагается, что избранные местные советы получат значительные полномочия в своих районах.

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