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На местных выборах в Тунисе победила исламистская партия

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Исламистская партия "Ан-Нахда" набрала 27,5 процента голосов избирателей на первых за последние семь лет местных выборах в Тунисе.
В Тунисе прошли местные выборы
В Тунисе прошли местные выборы
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Предварительные результаты голосования на первых после "арабской весны" муниципальных выборах в Тунисе указывают на победу исламистской партии "Ан-Нахда" ("Движение возрождения"), сообщает РИА Новости.
 
Так, "Ан-Нахда" набрала 27,5% голосов избирателей, а ее главный конкурент на выборах – партия "Нидаа Тунис" – 22%.
 
В 2011 году Тунис стал первой из нескольких арабских стран, где прошли массовые протесты, они привели в итоге к смещению с поста президента Зина аль-Абедина Бен Али, руководившего страной с 1987 года. После этого в Тунисе в 2014 году состоялись президентские и парламентские выборы.

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В местных выборах, которые в последний раз проводились в стране в 2010 году, участвуют как представители партий, так и независимые кандидаты. Предполагается, что избранные местные советы получат значительные полномочия в своих районах.

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Теги: Выборы, местные выборы, Тунис
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Источник: korrespondent.net

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