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Покушение на министра Пакистана совершил член радикальной исламской партии

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Покушавшийся на главу МВД Пакистана Ахсана Икбала оказался членом ультрарелигиозной исламской политической партии Техрик-э-Лабайк.
Мужчина, совершивший покушение на министра Пакистана
Мужчина, совершивший покушение на министра Пакистана
geo.tv
 
Стрелявший в министра Пакистана Ахсана Икбала является членом радикальной исламской политической партии, сообщает Reuters.
 
Злоумышленник был арестован и заявил о своей принадлежности к исламской политической партии Техрик-э-Лабайк. Партия призывает к агрессивному применению законов о богохульстве в Пакистане, которые могут грозить смертной казнью.

В Житомирской области стреляли в депутата
 
Напомним, 6 мая в Пакистане было совершено покушение на министра внутренних дел Пакистана Ахсана Икбала. Он получил огнестрельное ранение в плечо.

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Теги: Пакистан, министр, нападение, покушение
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Источник: korrespondent.net

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