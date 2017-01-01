Покушение на министра Пакистана совершил член радикальной исламской партии

В Житомирской области стреляли в депутата

Злоумышленник был арестован и заявил о своей принадлежности к исламской политической партии Техрик-э-Лабайк. Партия призывает к агрессивному применению законов о богохульстве в Пакистане, которые могут грозить смертной казнью.