Евровидение 2018 в Португалии: смотреть полуфинал онлайн

Во вторник, 8 мая, пройдет первый полуфинал Евровидения 2018 в Португалии.

На репетиции при исполнении песни Under The Ladder у Melovinа рояль был объят огнем shutterstock.com

В Португалии после прошедшей 6 мая торжественной церемонии открытия Евровидения 2018, теперь все с нетерпением ждут первый полуфинал Международного песенного конкурса, который состоится в Лиссабоне на стадионе Altice Arena 8 мая. В этом году международный песенный конкурс пройдет уже в 63 раз.

Отметим, представитель Украины на Евровидении 2018 MELOVIN выступит во втором полуфинале – 10 мая.

Смотреть онлайн первый полуфинал Евровидения 2018 в Португалии можно на официальном канале Eurovision Song Contest в YouTube.

Также конкурс будут транслировать телеканалы UA: Первый, UA: Крым и СТБ. Начало эфира в 22.00.

Украинским комментатором события будет Сергей Притула, который три года подряд был ведущим национального отбора.

В первом полуфинале Евровидения 2018 выступят 19 конкурсантов. Стоит отметить, что, среди прочих 8 мая на сцене выступит украинский певец ALEKSEEV, представляющий Беларусь.

Кто выступит в первом полуфинале Евровидения 2018

Порядок выступлений в первом полуфинале Евровидения 2018 будет следующий:

Aisel (Азербайджан) с песней X My Heart Ari Ólafsson (Исландия) с песней Our Choice Eugent Bushpepa (Албания) с песней Mall Sennek (Бельгия) с песней A Matter Of Time Mikolas Josef (Чехия) с песней Lie to Me Ieva Zasimauskaitė (Литва) с песней When We're Old Netta (Израиль) с песней TOY ALEKSEEV (Беларусь) с песней FOREVER Elina Nechayeva (Эстония) с песней La Forza EQUINOX (Болгария) с песней Bones Eye Cue (Республика Македония) с песней Lost and Found Franka (Хорватия) с песней Crazy Cesár Sampson (Австрия) с песней Nobody But You Yianna Terzi (Греция) с песней Oneiro Mou Saara Aalto (Финландия) с песней Monsters Sevak Khanagyan (Армения) с песней Qami ZiBBZ (Швейцария) с песней Stones Ryan O'Shaughnessy (Ирландия) с песней Together Eleni Foureira (Кипр) с песней Fuego

​Стоит отметить, стадион Altice Arena был построен как павильон для ЭКСПО-98. Помещение может вместить около 20 тысяч зрителей. Это третий по величине крытый стадион в Европе и самый большой в Португалии.

Стадион Altice Arena может вместить около 20 тысяч зрителей euroinvision.ru

Melovin - что известно об участнике Евровидения от Украины

Melovin, он же Костя Бочаров, является победителем украинской версии шоу Х-фактор, певцом, автором песен и режиссером. Певец любит, чтобы его называли только сценическим псевдонимом (само слово Melovin образовано от названия праздника Хеллоуин и имени английского модного дизайнера Александра Маккуина).

Музыкант родился 11 апреля 1997 года в Одессе. Своих поклонников музыкант называет меловинаторами. Им он посвятил татуировку с надписью Brave. Love. Freedom. (переводится как Смелость. Любовь. Свобода).

Отличительная черта имиджа Melovin’a – цветная линза в одном глазу. Раньше певец экспериментировал с ее цветом, а потом остановился на бело-голубом варианте.

Основной посыл конкурсной песни Melovin’a заключается в многократно повторяемых строчках: “Какой бы не была погода, всегда дует ветер и он всегда попутный“. Певец утверждает, что даже поражение может привести к успеху и призывает своих слушателей всегда верить в себя.

30 апреля он презентовал свой клип на песню Under The Ladder, с которой выступит на европейском конкурсе.

На канале Евровидения в Youtube ранее появилась видеовизитка представителя Украины. В рамках открытия Международного песенного конкурса в Лиссабоне украинский певец демонстративно проигнорировал российских журналистов.

Евровидение 2018: фавориты букмекеров

3 мая букмекеры назвали имя потенциального победителя Евровидения 2018, по их мнению лидирует эпатажная израильская певица Нетта Барзилай с песней Toy.

Второе место в рейтинге букмекеров сейчас занимает представительница Эстонии Элина Нечаева с песней La Forza. На третьем месте - Миколас Джозеф с песней Lie to me из Чехии.

В первую пятерку также вошли представители Бельгии и Австралии: певица Sennek с песней A Matter of Time и Джессика Маубой с песней We Got Love.

Представитель Украины Melovin поднялся на одну строчку и теперь занимает 22 место с песней Under the Ladder.

Напомним, 6 мая, в португальском Лиссабоне состоялась торжественная церемония открытия Евровидения-2018.

