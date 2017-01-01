В России закрыли треть ТЦ: начались протесты

После массовых проверок МЧС из-за трагедии в Кемерово закрыли треть торговых центров. Убытки оцениваются в более чем полмиллиарда рублей в месяц.

В России закрыли почти каждый третий торговый центр после тотальных проверок инспекторами МЧС из-за пожара в Кемерово, что вызвало недовольство у предпринимателей и они вышли на пикет. Об этом во вторник, 8 мая, сообщает Коммерсант.

Убытки торговых сетей от подобных действий властей оцениваются в более чем полмиллиарда рублей в месяц.

В основном, закрытию подлежат небольшие ТЦ, которые построили или модернизировали в 1990-х годах.

Закрытие ТЦ вызвало массовое недовольство предпринимателей, которым приходится отправлять своих сотрудников в бессрочные отпуска.

В частности, в Хабаровске во вторник, 8 мая, проходят акции протеста. Предприниматели требуют, чтобы МЧС, после закрытия торговых центров, проводили в них повторные проверки.

Напомним, 25 марта произошел пожар в ТРЦ Зимняя вишня в Кемерово. По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.

Позднее в Кемерово решили снести ТРЦ Зимняя вишня, а на его месте построить мемориальный комплекс.