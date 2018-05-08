В Саудовской Аравии официально разрешили женщинам водить авто
Власти Саудовской Аравии официально разрешили женщинам управлять автомобилем на территории королевства. Об этом со ссылкой на заявление главы Управления дорожного движения генерала Мухаммеда бен Абдаллы аль-Басами сообщает Аl Arabia.
"Управление автотранспортом женщинам на территории Саудовской Аравии разрешено с 24 июня нынешнего года", - говорится в заявлении.
Напомним, в сентябре прошлого года власти королевства позволили женщинам получать водительские права. До этого женщинам было разрешено водить машину, однако права на вождение могли получить только мужчины.
Как сказано в указе, решение принималось со ссылкой на "негативные последствия того, что женщины не могут управлять автомобилем" и на "положительные аспекты" снятия такого запрета. Кроме того, женщины получили право водить грузовики и мотоциклы.
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