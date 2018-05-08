В Саудовской Аравии официально разрешили женщинам водить авто

Управление автотранспортом женщинам на территории Саудовской Аравии официально разрешено с 24 июня нынешнего года.

Власти Саудовской Аравии официально разрешили женщинам управлять автомобилем на территории королевства. Об этом со ссылкой на заявление главы Управления дорожного движения генерала Мухаммеда бен Абдаллы аль-Басами сообщает Аl Arabia.

"Управление автотранспортом женщинам на территории Саудовской Аравии разрешено с 24 июня нынешнего года", - говорится в заявлении.

Напомним, в сентябре прошлого года власти королевства позволили женщинам получать водительские права. До этого женщинам было разрешено водить машину, однако права на вождение могли получить только мужчины.

Как сказано в указе, решение принималось со ссылкой на "негативные последствия того, что женщины не могут управлять автомобилем" и на "положительные аспекты" снятия такого запрета. Кроме того, женщины получили право водить грузовики и мотоциклы.

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