Охрана Путина грубо оттолкнула ветерана после Парада Победы

В сети отмечают, вероятно, инцидент был постановочным, так как Путин моментально подошел к ветерану, извинился и пригласил идти с ним рядом, продемонстрировав якобы человечность.

Пользователи сети отмечают, что это может быть постановочный сюжет скриншот из видео

В России на Красной площади в Москве 9 мая один из сотрудников Федеральной службы охраны жестко оттолкнул ветерана-генерала, когда тот приблизился к президенту РФ Владимиру Путину. Инцидент произошел после парада Победы, когда глава государства вместе с другими высокопоставленными лицами отправился возложить венок к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

Соответсвующее видео, в частности, публикует на своей странице в Twitter известный российский блогер Рустем Адагамов.

“Дед телевизор пересмотрел, думал Путин с народом“, – шутят россияне в комментариях к видео.

Стоит отметить, что инцидент произошел во время прямой трансляции парада, при этом сам Путин сразу остановился, сам подошел к ветерану, пожал ему руку и якобы извинился за грубость “холопов“.

Охрана Путина вытолкнула ветерана 0:00 / 00:36

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Правда, значительная часть пользователей социальной сети не исключают “постановочность“ сюжета: “Не удивлюсь, если окажется, что вся сценка разыграна именно для этого. Всё фальшивое“; “Они это выставят как суперчеловечный поступок Пыни“; “Путин хороший, он не виноват, он ничего не знает, его держат в неведении“, пишут комментаторы.

“Дед стал кричать, не остановиться Путин просто не мог — рядом Вучич и Нетаньяху“, – отметил сам Адагамов.

Как охрана вытолкала ветерана-генерала, который хотел подойти к Путину, но потом все закончилось хорошо. pic.twitter.com/kGSo9NN6p4 — Рустем Адагамов (@adagamov) 9 мая 2018 г.

Как сообщалось, в мае акции протеста под названием “Он нам не царь“ прошли в 23 городах России. Задержаны были около 1600 человек.