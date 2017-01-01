Самолеты Израиля ударили по Сирии - СМИ

Сирийские официальные СМИ сообщили, что израильские ракеты поразили несколько военных объектов и склад боеприпасов.

Самолеты ВВС Израиля наносят удары по военным объектам в Сирии через воздушное пространство Ливана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в международном аэропорту Бейрута.

"Их там много зависает на позициях", - рассказал собеседник агентства, имея в виду военные самолеты.

Отмечается, что ранее сирийские СМИ информировали об отражении Дамаском ракетных ударов Израиля в районе Голанских высот.

Сирийское национальное агентство SANA информировало, что израильские ракеты поразили несколько военных объектов и склад боеприпасов в Сирии.

Напомним, в армии Израиля заявили, что находящиеся на территории Сирии иранские силы Аль-Кудс выпустили около 20 ракет по позициям израильских войск на Голанских высотах.

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