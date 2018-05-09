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CNN назвал место, где готовят саммит Трампа и Ким Чен Ына

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В администрации президента США предпочтительным местом для переговоров двух лидеров считают Сингапур.
Вид на Сингапур
Вид на Сингапур
commons.wikimedia.org

Сотрудникам Белого дома поручили готовить историческую встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре, сообщает CNN со ссылкой на источники.

При этом отмечается, что окончательное решение о саммите будет принимать Дональд Трамп.

Напомним, американский лидер пообещал сделать объявление о переговорах с Ким Чен Ыном в течение трех дней и исключил возможность переговоров в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи.

По мнению американских чиновников, Сингапур выглядит предпочтительнее демилитаризованной зоны из-за удаленности от Пхеньяна.

Ранее представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что решение о месте встречи уже принято. Также эту информацию подтвердил госсекретарь США Майк Помпео.

Как сообщал Корреспондент.net, лидер Северной Кореи впервые подтвердил подготовку встречи с Трампом и назвал ее исторической.

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Теги: Северная Корея, Сингапур, переговоры, встреча, Трамп, КНДР, Дональд Трамп, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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