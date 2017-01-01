Земан настаивает на факте производства Новичка в Чехии

Президент Чехии ответил на критику его слов о производстве нервно-паралитического вещества Новичок в стране. Он еще раз подтвердил производство Новичка в Чехии.

Президент Чехии Милош Земан настаивает на том, что нервно-паралитическое вещество Новичок производилось в его стране. Об этом он заявил в эфире передачи Неделя с президентом на телеканале TV Barrandov, передает РИА Новости

"Я сказал, в частности, премьеру Андрею Бабишу, заявившему после моего высказывания по телевидению о Новичке, что в Чехии это химвещество не производилось и не складировалось, а лишь тестировалось, о том, что без производства вещества невозможно проводить его тестирование. Иначе это противоречит физическому закону о сохранении вещества", – заявил Земан.





Москва попросила у НАТО данные об уничтожении запасов Новичка в Чехии Чешский президент пояснил, что узнал о работах с этим химоружием в городе Брно от директора местного военного НИИ.

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