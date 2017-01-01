Иран: США не могут ограничивать право страны на самооборону

Иран открестился от разработки ракет для оружия массового поражения. Власти страны заявили, что США не могут ограничивать Иран в праве на самооборону.



Иран не разрабатывает ракеты, предназначенные для оружия массового поражения, США и их союзники не могут ограничивать страну в праве на самооборону. Об этом говорится в заявлении иранского правительства.

"США и их союзник не могут накладывать ограничения на законные средства обороны Ирана, в том числе на нашу ракетную оборону, которые были разработаны для доставки конвенционального вооружения с учетом горького опыта Навязанной войны (ирано-иракская война – ред.)", – заявили в правительстве Ирана.

Отмечается, что подобный шаг является "открытым нарушением" принципов международного права, в том числе права на оборону.



Макрон о ядерной сделке: Трамп совершил ошибку

Напомним, 8 мая американский президент Дональд Трамп заявил, что США разрывают ядерное соглашение с Ираном. Иранский лидер Хасан Роухани после принятия данного решения подчеркнул, что Иран из ядерной сделки не выходит.

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