В Москве в бассейне умер топ-менеджер Почты России

Максим Парамонов, по предварительным данным, скончался из-за сердечного приступа, купаясь в бассейне.

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В Москве в бассейне фитнес-центра скончался топ-менеджер Почты России Максим Парамонов. Об этом в пятницу, 11 мая, сообщает Life.

По словам помощника руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлии Ивановой, мужчина почувствовал себя плохо в плавательном бассейне на Кожевнической улице и в результате умер. При осмотре внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.

По предварительным данным, Парамонов скончался из-за сердечного приступа, однако для выяснения точной причины смерти нужно провести ряд экспертиз.

Напомним, в октябре 2017 года в Москве погибла топ-менеджер компании Роснефть Оксана Охапкина .