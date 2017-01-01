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В Москве в бассейне умер топ-менеджер Почты России

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Максим Парамонов, по предварительным данным, скончался из-за сердечного приступа, купаясь в бассейне.
В РФ умер топ-менеджер Почты России Максим Парамонов
В РФ умер топ-менеджер Почты России Максим Парамонов
facebook.com/mvparamonov

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В Москве в бассейне фитнес-центра скончался топ-менеджер Почты России Максим Парамонов. Об этом в пятницу, 11 мая, сообщает Life.

По словам помощника руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлии Ивановой, мужчина почувствовал себя плохо в плавательном бассейне на Кожевнической улице и в результате умер. При осмотре внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.

По предварительным данным, Парамонов скончался из-за сердечного приступа, однако для выяснения точной причины смерти нужно провести ряд экспертиз.

Напомним, в октябре 2017 года в Москве погибла топ-менеджер компании Роснефть Оксана Охапкина .

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Теги: Россия, Москва, смерть, бассейн, умер, Следком РФ
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Источник: korrespondent.net

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