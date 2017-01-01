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Россия передумала запрещать ввоз американских лекарств

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Соответствующее заявление сделал первый зампредседателя Госдумы Иван Мельников.
Американские лекарства исключат из санкционного списка
Американские лекарства исключат из санкционного списка
depositphotos.com

Госдума РФ внесет изменения в законопроект о контрсанкциях, чтобы не запрещать ввоз лекарств из Соединенных Штатов Америки, аналоги которых существуют в России. Об этом заявил первый заместитель председателя российского парламента Иван Мельников, сообщает Интерфакс.

“Речь идет о том, чтобы ко второму чтению исключить из законопроекта упоминания конкретных отраслей, конкретных товаров и услуг, которые сейчас прописаны в законопроекте. Оставить только, какие меры воздействия могут применяться“, - сказал Мельников.

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Мельников также сказал, что в проекте закона “речь идет о прекращении или приостановлении международного сотрудничества РФ в определенных отраслях, перечень отраслей определяется правительством РФ“.

Так, из законопроекта исчезнет норма, которая в принятом в первом чтении варианте чтения запрещала ввоз в РФ американских лекарств, аналоги которых существуют в стране.

Кроме того, законопроект дополнят нормой, позволяющей поддерживать предприятия и отрасли, попавшие под санкции.

Напомним, ранее вице-спикер Госдумы в эфире российского телеканала рекомендовал соотечественникам пить боярышник и заваривать кору дуба вместо импортных лекарств.

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Теги: Россия, США, лекарства, санкции, контрсанкции, законопроект, Госдума
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