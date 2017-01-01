Для Трампа организуют видеомост на открытии посольства США в Иерусалиме

Пока не известно, будет ли это прямое включение с участием американского лидера, или записанное обращение к аудитории.

Президент США Дональд Трамп выступит на церемонии открытия нового здания посольства США в Иерусалиме 14 мая перед 800 американских и израильских чиновников в формате видеообращения. Об этом в пятницу, 11 мая, сообщил посол США в Израиле Дэвид Фридман, пишет Интерфакс.

"Президент обратится к аудитории по видеомосту", - отметил посол. При этом он уточнил, будет ли это прямое включение или записанное обращение.

Посол также рассказал, что в пятницу американская дипломатическая миссия завершила работу в Тель-Авиве и возобновит ее в понедельник 14 мая в новом здании в Иерусалиме.

Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп не будет присутствовать на церемонии открытия американского посольства в Иерусалиме, а делегацию США возглавит замглавы госдепа Джон Салливан.

В Иерусалиме одну из площадей назовут в честь Трампа

Напомним, в начале декабря 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива.

Решение американского лидера вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.

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