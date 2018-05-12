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Госдеп назвал незаконным гумконвой РФ на Донбасс

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В американском ведомстве полагают, что отправка груза была произведена для пополнения запасов российских сил в регионе.
В Госдепартаменте сочли незаконной поставку гуманитарной помощи на Донбасс из РФ
В Госдепартаменте сочли незаконной поставку гуманитарной помощи на Донбасс из РФ

Представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила в Twitter, что поставка грузов с гуманитарной помощью из России на Донбасс, произведенную ранее на этой неделе, является незаконной.

"В понедельник Россия отправила очередную незаконную, не прошедшую проверку колонну через границу с Восточной Украиной", - отметила Науэрт.

Она добавила, что отправка груза на Донбасс "вероятно, была произведена для того, чтобы пополнить запасы их (российских - ред.) сил" в регионе.

Кроме того, представитель Госдепартамента обвинила Россию в "разжигании насилия" на Донбассе и призвала Москву "прекратить попытки дестабилизировать Украину".

Напомним, 8 мая Россия отправила 76-й так называемый гуманитарный конвой на неподконтрольную Украине часть Донбасса. Утверждается, что автомобили привезли 400 тонн грузов, среди которых детские продуктовые наборы, учебники литература и медикаменты.

РФ дестабилизирует Украину, Грузию и Сирию - США

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Теги: донбасс, госдепартамент США, Госдеп, гуманитарный конвой, гуманитарный конвой России, гумконвой
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Rangol    12.05.2018, 03:30
Оценка:  0
Rangol
Да, да. Законно расторгнуть в нарушение устава ООН сделку с Ираном. Все опупели, Англия. Германия, Канада, Япония и др. россия выпала в осадок
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