Госдеп назвал незаконным гумконвой РФ на Донбасс

В американском ведомстве полагают, что отправка груза была произведена для пополнения запасов российских сил в регионе.

В Госдепартаменте сочли незаконной поставку гуманитарной помощи на Донбасс из РФ

Представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила в Twitter, что поставка грузов с гуманитарной помощью из России на Донбасс, произведенную ранее на этой неделе, является незаконной.

"В понедельник Россия отправила очередную незаконную, не прошедшую проверку колонну через границу с Восточной Украиной", - отметила Науэрт.

Она добавила, что отправка груза на Донбасс "вероятно, была произведена для того, чтобы пополнить запасы их (российских - ред.) сил" в регионе.

#Russia sent another illegal, uninspected convoy across the border into eastern #Ukraine on Monday, likely to resupply its forces. Despite Russia’s ongoing violation of Ukraine’s territorial integrity, #ResilientUkraine is becoming stronger and more prosperous. — Heather Nauert (@statedeptspox) 11 мая 2018 г.

Кроме того, представитель Госдепартамента обвинила Россию в "разжигании насилия" на Донбассе и призвала Москву "прекратить попытки дестабилизировать Украину".

Last week #Ukraine’s Donbas region saw 6,000+ ceasefire violations and 21 Ukrainian soldiers wounded. #Russia is fueling the violence; it arms, leads and fights beside anti-government militants. Russia must implement Minsk and end efforts to destabilize Ukraine. #ThisisEurope — Heather Nauert (@statedeptspox) 11 мая 2018 г.

Напомним, 8 мая Россия отправила 76-й так называемый гуманитарный конвой на неподконтрольную Украине часть Донбасса. Утверждается, что автомобили привезли 400 тонн грузов, среди которых детские продуктовые наборы, учебники литература и медикаменты.

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