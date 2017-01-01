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ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Париже

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Вечером 12 мая в центре Парижа мужчина напал на прохожих с ножом, убил одну женщину, еще четверых ранил. Полиция застрелила напавшего.
Боевики "Исламского государства"
Боевики "Исламского государства"
 
Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в Париже. Об этом сообщает информагентство Amaq.
 
Напомним, инцидент произошел вечером 12 мая во втором округе Париже на улице Монсиньи. Мужчина напал на прохожих с ножом, убил одну женщину, еще четверых ранил. 

В Германии 150 беженцев напали на полицейских
 
Злоумышленник отказался сдаться полиции и кричал: "Убейте меня, или я убью вас!", в итоге полицейские его застрелили.

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Теги: Париж, нападение, вооруженное нападение, Исламское государство
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Источник: korrespondent.net

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