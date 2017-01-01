ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Париже

Вечером 12 мая в центре Парижа мужчина напал на прохожих с ножом, убил одну женщину, еще четверых ранил. Полиция застрелила напавшего.

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в Париже. Об этом сообщает информагентство Amaq.

Злоумышленник отказался сдаться полиции и кричал: "Убейте меня, или я убью вас!", в итоге полицейские его застрелили

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