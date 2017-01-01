В Иране восемь исламистов приговорены к смертной казни

Восемь членов группировки Исламское государство осуждены за нападение на мавзолей аятоллы Хомейни и иранский парламент в Тегеране в июне 2017 года.

Заседание суда в Тегеране по делу о теракте, 13 мая 2018 года dw.de

Суд в Тегеране в воскресенье, 13 мая, вынес смертный приговор восьми боевиками террористической группировки Исламское государство, обвиненным в совершении теракта в иранской столице в июне 2017 года. Решение судей может быть обжаловано в Верховном суде Ирана.

Процесс по делу теракта в Тегеране начался в конце апреля. На скамье подсудимых изначально находились 26 подозреваемых, теперь 18 из них остаются под следствием.

В начале июня 2017 года в Тегеране произошли нападения на мавзолей аятоллы Хомейни и иранский парламент. Сначала четыре человека, вооруженных автоматами Калашникова, ворвались в здание парламента, где заседали депутаты. Один из нападавших совершил самоподрыв. Вскоре после этого несколько человек, включая еще одного смертника, атаковали мавзолей аятоллы Хомейни, расположенный в пригороде Тегерана.

В результаты были убиты по меньшей мере 16 человек, более 50 получили ранения. Ответственность за оба теракта взяло на себя ИГ. Это было первое нападение боевиков "Исламского государства" в Иране, которое привело к жертвам, отмечает информационное агентство Reuters.

Источник: Русская служба DW

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