Задержан друг напавшего с ножом на прохожих в Париже
Это третий человек, содержащийся под стражей в рамках расследования после задержания родителей Азимова в Париже.
В Страсбурге задержали друга Хамзата Азимова, напавшего с ножом на прохожих в центре Парижа в субботу вечером. Как сообщает Le Figaro, задержанный, как и Азимов, родился в 1997 году. В данное время он находится под стражей.
Это третий человек, содержащийся под стражей в рамках расследования после задержания родителей Азимова в Париже.
Напомним, в центре Парижа вечером 12 мая неизвестный напал с ножом на прохожих. В результате нападения погиб 29-летний мужчина, еще четыре человека ранены.
Нападение совершил уроженец Чечни, получивший французское гражданство в 2010 году.
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