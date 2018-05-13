В США повредили картину Пикассо стоимостью $70 млн - СМИ

Автопортрет известного художника, выставленный на аукцион дома Christie's, отправили на реставрацию.

В Нью-Йорке с аукциона сняли автопортрет Пабло Пикассо Моряк для реставрации полотна, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, картина была повреждена в минувшую пятницу, 11 мая, обстоятельства случившегося не раскрываются. До инцидента, она была выставлена на аукцион дома Christie's за 70 миллионов долларов.

Отмечается, автопортрет Пикассо с аукциона снял нынешний владелец полотна американский миллиардер Стив Уинн. По его словам, картина будет отправлена на реставрацию.

Под шедевром Пикассо обнаружили еще одну картину

Напомним, в мае прошлого года на аукционе в Нью-Йорке за 45 миллионов долларов был продан один из самых известных портретов Пикассо Сидящая женщина в голубом платье.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet