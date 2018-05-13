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В США повредили картину Пикассо стоимостью $70 млн - СМИ

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Автопортрет известного художника, выставленный на аукцион дома Christie's, отправили на реставрацию.
Автопортрет Пабло Пикассо Моряк
Автопортрет Пабло Пикассо Моряк

В Нью-Йорке с аукциона сняли автопортрет Пабло Пикассо Моряк для реставрации полотна, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, картина была повреждена в минувшую пятницу, 11 мая, обстоятельства случившегося не раскрываются. До инцидента, она была выставлена на аукцион дома Christie's за 70 миллионов долларов.

Отмечается, автопортрет Пикассо с аукциона снял нынешний владелец полотна американский миллиардер Стив Уинн. По его словам, картина будет отправлена на реставрацию.

Под шедевром Пикассо обнаружили еще одну картину

Напомним, в мае прошлого года на аукционе в Нью-Йорке за 45 миллионов долларов был продан один из самых известных портретов Пикассо Сидящая женщина в голубом платье.

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Теги: Пикассо, картина, портрет, аукцион.
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Источник: korrespondent.net

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