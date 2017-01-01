В убийстве богатой украинки в Черногории подозревают ухажера
В жестоком убийстве украинки Анастасии Лашмановой, которая занималась отельным бизнесом в Черногории, правоохранители подозревают Арсения Становича, мужчину, с которым у нее были романтические отношения.
Фотографию подозреваемого обнародовал Балканский обозреватель.
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“Полиция Черногории объявила в розыск подозреваемого в убийстве украинской гражданки в Которе. В совершении преступления обвиняют Арсения Становича, который является сыном руководителя подразделения приграничной полиции аэропорта Тиват Зорана Становича“, - говорится в сообщении.
Уточняется, что Лашманова ранее встречалась с Арсением Становичeм. Причиной убийства могла быть ревность.
Как сообщалось, в пятницу, 11 мая, в Черногории в собственной квартире была найдена мертвой Анастасия Лашманова. Украинка была директором компаний Mimoza group i Sea trade. Также она была владельцем элитного комплекса Перла в Porto Montenegru в Тивате. Кроме того, она владела салоном красоты Фатальна, который расположен в престижном апарт-отеле Tre Canne в Будве.