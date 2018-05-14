69-летний безногий китаец покорил Эверест

Пенсионер покорил вершину с пятой попытки. Ноги он потерял после своей первой неудачной экспедиции на Эверест.

69 летний китайский альпинист Ся Бою, переживший двойную ампутацию ног, успешно покорил вершину горы Эверест.

Об этом сообщает издание The Himalayan News.

Высочайшую гору в мире Бою покорил с непальской стороны. Таким образом он стал первым человеком с двумя ампутированными ногами, который поднялся на пик с южной стороны.

Первую неудачную попытку он сделал в 1975 году thehimalayannews.com

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До сих пор единственным человеком с обеими ампутированными ногами, который покорил Эверест, но с тибетского стороны, был новозеландец Марк Инглис. Ему удалось это сделать в 2006 году.

Сам китаец отметил, что покорил гору с пятого раза. В 1975 году из-за обморожения, после своей первой неудачной попытки покорить гору, он потерял обе ноги. После он повторял попытки в 2014, 2015 и 2016 годах, но экспедиции приходилось прерывать из-за лавины, землетрясения и плохих погодных условий.

Напомним, в мае 2017 года испанский альпинист, 29-летний Килиан Джорнет, установил новый рекорд, покорив Эверест в одиночку всего за 26 часов без фиксированных веревок и кислородной маски.