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69-летний безногий китаец покорил Эверест

Комментариев: 2
Пенсионер покорил вершину с пятой попытки. Ноги он потерял после своей первой неудачной экспедиции на Эверест.
Высочайшую гору в мире Бою покорил с непальской стороны
Высочайшую гору в мире Бою покорил с непальской стороны
thehimalayannews.com

69 летний китайский альпинист Ся Бою, переживший двойную ампутацию ног, успешно покорил вершину горы Эверест.

Об этом сообщает издание The Himalayan News.

Высочайшую гору в мире Бою покорил с непальской стороны. Таким образом он стал первым человеком с двумя ампутированными ногами, который поднялся на пик с южной стороны.

Первую неудачную попытку он сделал в 1975 году
Первую неудачную попытку он сделал в 1975 году
thehimalayannews.com

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До сих пор единственным человеком с обеими ампутированными ногами, который покорил Эверест, но с тибетского стороны, был новозеландец Марк Инглис. Ему удалось это сделать в 2006 году.

Сам китаец отметил, что покорил гору с пятого раза. В 1975 году из-за обморожения, после своей первой неудачной попытки покорить гору, он потерял обе ноги. После он повторял попытки в 2014, 2015 и 2016 годах, но экспедиции приходилось прерывать из-за лавины, землетрясения и плохих погодных условий.

Напомним, в мае 2017 года испанский альпинист, 29-летний Килиан Джорнет, установил новый рекорд, покорив Эверест в одиночку всего за 26 часов без фиксированных веревок и кислородной маски. 

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Теги: Эверест, гора, китаец, пенсионер, инвалид, Непал
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Комментариев (2)
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neeertcer    14.05.2018, 13:53
Оценка:  0
neeertcer
Не нужно было бы платить за покорение Эвереста около 100000 баксов,его бы покоряли все,кому не лень.
neeertcer    14.05.2018, 13:53
Оценка:  0
neeertcer
Не нужно было бы платить за покорение Эвереста около 100000 баксов,его бы покоряли все,кому не лень.
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