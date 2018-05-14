69-летний безногий китаец покорил Эверест
69 летний китайский альпинист Ся Бою, переживший двойную ампутацию ног, успешно покорил вершину горы Эверест.
Об этом сообщает издание The Himalayan News.
Высочайшую гору в мире Бою покорил с непальской стороны. Таким образом он стал первым человеком с двумя ампутированными ногами, который поднялся на пик с южной стороны.
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До сих пор единственным человеком с обеими ампутированными ногами, который покорил Эверест, но с тибетского стороны, был новозеландец Марк Инглис. Ему удалось это сделать в 2006 году.
Сам китаец отметил, что покорил гору с пятого раза. В 1975 году из-за обморожения, после своей первой неудачной попытки покорить гору, он потерял обе ноги. После он повторял попытки в 2014, 2015 и 2016 годах, но экспедиции приходилось прерывать из-за лавины, землетрясения и плохих погодных условий.
Напомним, в мае 2017 года испанский альпинист, 29-летний Килиан Джорнет, установил новый рекорд, покорив Эверест в одиночку всего за 26 часов без фиксированных веревок и кислородной маски.