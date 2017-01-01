В Италии задержали мужчину с наркотиками в футболке "наркодилер"

Итальянские правоохранители задержали мужчину в футболке с надписью "наркодилер". В его авто они обнаружили полкилограмма наркотиков и тысячу пакетиков.

В Италии в городе Бриндизи был задержан мужчина в футболке с надписью "наркодилер", в машине которого нашли почти полкилограмма гашиша и марихуаны. Об этом сообщает Il Giornale.

По данным издания, 33-летний мужчина, который был арестован карабинерами, носил черную футболку с принтом Pusher, что в переводе с английского означает "наркодилер". Он был остановлен на дороге полицейскими. Причиной стало то, что он ездил без прав.

"Карабинеры обыскали его машину Alfa Romeo и нашли наркотики в сумке, которые были готовы к продаже. Кроме того, у мужчины были обнаружены €130 банкнотами различного номинала и около тысячи целлофановых пакетов с герметичной застежкой", - говорится в сообщении.

Фото: ilgiornale.it

В то же время в доме мужчины провели обыск с собакой, но не нашли ничего подозрительного. Задержанный был арестован за хранение и продажу наркотиков. Кроме того, его могут обвинить в вождении без прав.

Ранее сообщалось, что в Дании наркодилер перепутал автомобиль полиции с такси.

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