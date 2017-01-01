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В Канаде женщина впервые стала архиепископом

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Архиепископ и митрополит Мелиса Скелтон возглавила англиканскую церковь в Британской Колумбии и Юконе.
Мелиса Скелтон получила сан архиепископа и митрополита
Мелиса Скелтон получила сан архиепископа и митрополита
nashvancouver.com

Англиканская церковь Канады впервые избрала архиепископом женщину. Об этом сообщила пресс-служба епархии Нового Вестминстера.

Мелиса Скелтон получила сан архиепископа и митрополита. Она возглавила англиканскую церковь в Британской Колумбии и Юконе.

Скелтон сохранила и предыдущую должность – епископа в Нью-Вестминстере.

Как отмечает CBC News, Скелтон родилась в США в семье адвокатов. До прихода в церковь она работала в компаниях Proctor & Gamble и Tom’s of Maine.

Ранее канадский парламент большинством голосов поддержал обращение к Папе Римскому с призывом приехать в Канаду и лично извиниться за плохое отношение Церкви к коренным народам в прошлом столетии.

 

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Теги: церковь, Канада, женщины, женщина, назначение
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Источник: korrespondent.net

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