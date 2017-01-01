Фонд Сороса уходит из Венгрии

В благотворительной организации заявили, что столкнулись с репрессивной политико-правовой средой в Венгрии.

Джордж Сорос родился в Будапеште в 1930 году

Международная благотворительная организация Фонды Открытое Общество, учрежденная финансистом и филантропом Джорджем Соросом, закрывает международную деятельность в Будапеште. Соответствующее заявление обнародовано на сайте организации во вторник, 15 мая.

"Столкнувшись со все более репрессивной политико-правовой средой в Венгрии, Фонды Открытого Общества перемещают свои международные операции и персонал из Будапешта в немецкую столицу, Берлин", - говорится в сообщении

Отмечается, что совместно с другими международными спонсорами Открытое общество будет продолжать поддерживать работу групп гражданского общества Венгрии по таким вопросам, как искусство и культура, свобода СМИ, прозрачность, образование и здравоохранение.

Решение о переносе операций из Будапешта обосновывается тем, что венгерское правительство "готово ввести дополнительные ограничения для неправительственных организаций через то, что оно назвало пакетом законодательства Стоп Сорос".

"Правительство Венгрии осквернило и исказило нашу работу и подавило гражданское общество ради политической выгоды, используя тактику, беспрецедентную в истории Европейского Союза", - сказал президент фондов Открытого общества Патрик Гаспар.

Законодательство, ссылаясь на интересы национальной безопасности, запрещает любой организации консультировать или представлять просителей убежища и беженцев без государственной лицензии.

Ранее сообщалось, чтоСорос передал $18 млрд в благотворительный фонд Открытое общество. Теперь он может стать второй крупнейшей в США филантропической организацией – после фонда Билла и Мелинды Гейтс.

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