Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Армию Канады возглавил этнический украинец

Комментариев: 0
Генерал-майор Винник до своего назначения был главой канадской военной разведки. За последние несколько лет он несколько раз посещал Украину.
Винник является единственным украинцем, командовавшим Сухопутными войсками Канады
Винник является единственным украинцем, командовавшим Сухопутными войсками Канады
ipress.ua

Заместителем начальника Штаба обороны Канады назначен этнический украинец, генерал-лейтенант Пол (Павел) Винник. Соответствующее назначение официально подтвердили в Министерстве обороны Канады.

До повышения генерал Винник в течение двух лет командовал Сухопутными войсками Канады, до этого возглавлял военную разведку страны. За последние несколько лет он несколько раз посещал Украину, побывав, в частности, в селе Поздимир Львовской области, откуда родом его предки.

По образованию он – военный инженер, служит в ВС Канады с 1981 года. В 2009 году Винник принимал участие в войне в Афганистане в составе Многонационального командования безопасности как помощник командующего, ответственного за формирование афганского министерства обороны и национальной армии.

Назначение Винника заместителем начальника Штаба обороны является наивысшим достижением украинских канадцев в Вооруженных силах Канады. Он также является единственным украинцем, командовавшим Сухопутными войсками. В то же время, по меньшей мере три этнических украинца получали самое старшее генеральское звание в канадских ВВС.

Недавно президент Петр Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook поздравление в честь дня Канады и назвал ее самым искренним другом Украины.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Канада, украинцы, армия, военные, украинец, назначение, кадровая ротация
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь