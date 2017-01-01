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В Ираке произошла серия взрывов

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В результате инцидентов один человек погиб, а несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.
В Ираке взорвались несколько бомб
В Ираке взорвались несколько бомб
twitter.com/metesohtaoglu

В иракском Киркук в результате трех мощных взрывов один человек погиб и еще 13 пострадали, сообщает Rudaw.

По информации портала, первый взрыв произошел в центре города, второй на автомобильной магистрали, а третий около детской больницы.

Как отмечается, несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.

По данным Reuters, ответственность за инцидент, скорее всего, несет группа суннитских боевиков, которая все еще совершает нападения вблизи Киркука и некоторых других частей страны.

Взрыв в Багдаде унес жизни не менее 18 человек

Напомним, в результате взрыва бомбы в пакистанской провинции Белуджистан погибли не менее 140 человек и еще около 200 получили ранения. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ.

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Теги: Ирак, теракт, взрыв, жертва, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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