В аэропорту Кабула подорвался смертник: погибли 16 человек

Большинство жертв – полицейские, кортеж вице-президента, который прибыл из Турции, где он провел последний год, не пострадал.

В аэропорту Кабула подорвался смертник - 16 человек погибло, как минимум 60 пострадало. Об этом заявили в министерстве внутренних дел страны, сообщает местный телеканал TOLOnews.

Взрыв произошел стразу после того, как аэропорт покинул кортеж вице-президента Афганистана Абдула-Рашида Дустума, который прибыл из Турции, где он провел последний год. Большинство жертв – полицейские, кортеж вице-президента не пострадал.

Недавно в Кабуле террорист-смертник взорвал бомбу у ворот Министерства сельского восстановления и развития (MRRD) - погибли по меньшей мере семь человек и 13 получили ранения. До этого по меньшей мере 23 военнослужащих погибли, еще 13 были ранены при столкновениях в провинции Кундуз на севере Афганистана.

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