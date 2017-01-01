Грузия не признает дипотношений между Сирией и Южной Осетией

Тбилиси называет нелегитимным признание независимости и установление отношений с оккупированными регионами страны.

Грузия отказалась признать дипотношения между Сирией и Южной Осетией

В министерстве иностранных дел Грузии заявили, что соглашение об установлении дипломатических отношений между Сирией и Южной Осетией не имеет никакой правовой силы, сообщает Интерфакс.

Напомним, 22 июля главы МИД Сирии и Южной Осетии подписали соглашение об установлении дипломатических отношений между двумя странами.

"У признания режимом Асада так называемой независимости оккупированных регионов Грузии и у установления с ними так называемых дипломатических отношений нет никакой правовой силы", – заявили в МИД Грузии журналистам.

В ведомстве подчеркнули, что международное сообщество считает нелегитимным и сам "режим Асада", а ранее "строго осудило" решение сирийского руководства о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

Ранее сообщалось, что Грузия разорвала дипломатические отношения с Сирией из-за признания Дамаском независимости Абхазии и Южной Осетии.

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