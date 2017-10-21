В Британии прошли гонки улиток

Рекорд соревнований был установлен в 1995 году. Тогда улитка Арчи проползла 33 сантиметра за две минуты и 20 секунд.

В Великобритании состоялись международные соревнования улиток на скорость.

Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что забеги улиток в британском графстве Норфолк происходят там уже более полувека.

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“Скользких конкурсантов разрешено приносить своих, или же выбрать из тех, кого подобрали организаторы. Нынешнего победителя его хозяин нашел в собственном саду в день соревнований. За первое место улитка получил приз в виде пучка сочного салата“, – говорится в сообщении.

Отмечается, что рекорд соревнований был установлен в 1995 году. Тогда улитка Арчи проползла 33 сантиметра за две минуты и 20 секунд.

Напомним, минувшей зимой в британском Плимуте отменили гонки улиток из-за морозов. Оказалось, что улитки начали впадать в спячку и стали слишком вялым для того, чтобы ползать наперегонки.