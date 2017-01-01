Из Стены плача камень выпал на женщин

Сотрудники израильского Управления древности оцепили место падения каменного блока и занимаются оценкой причиненного ущерба.

На следующий день после массовых молитв у Стены плача со стены старинной постройки выпал огромный камень. Камень упал рядом с женщиной, которая молилась у стены в одиночестве, сообщает 10.tv.

В результате инцидент жертв и пострадавших нет.

Как отмечает издание, инцидент произошел не на центральном участке стены, а на участке "Езрат Исраэль", отведенном для молитв сторонников реформистского иудаизма.

Трамп стал первым президентом США, побывавшим у Стены плача

Ранее у Стены плача в Иерусалиме был совершен теракт.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet