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Из Стены плача камень выпал на женщин

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Сотрудники израильского Управления древности оцепили место падения каменного блока и занимаются оценкой причиненного ущерба.

На следующий день после массовых молитв у Стены плача со стены старинной постройки выпал огромный камень. Камень упал рядом с женщиной, которая молилась у стены в одиночестве, сообщает 10.tv.

В результате инцидент жертв и пострадавших нет.

Как отмечает издание, инцидент произошел не на центральном участке стены, а на участке "Езрат Исраэль", отведенном для молитв сторонников реформистского иудаизма.

Трамп стал первым президентом США, побывавшим у Стены плача

Ранее у Стены плача в Иерусалиме был совершен теракт.

 

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Теги: Израиль, женщины, архитектура, стена, женщина, Иерусалим, обвал, обрушение
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Источник: korrespondent.net

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