На Букеровскую премию впервые номинировали комикс

Графическая новелла Сабрина Ника Дрнасо попала в лонг-лист Букеровской премии - награды за лучшую книгу на английском языке.

На соискание Букеровской премии - награды за лучшую книгу на английском языке - впервые в истории номинировали комикс. В ее лонг-лист попала графическая новелла Сабрина Ника Дрнасо, передает во вторник, 24 июля, The Guardian.

По мнению организаторов премии, эта книга "отразила мир на грани" и "делает то, что должна делать хорошая художественная литература". В романе через призму вышедших в течение суток после исчезновения девушки новостей рассказывается о переживаниях прочитавших эти заметки людей.

Сабрина поборется за приз в lb50 тыс. ($65,65 тыс.). Судьи Букера описали комикс как "тонкое (и) минималистичное произведение", "меняющее формы художественной литературы".

Работу Дрнасо организаторы премии в этом году, как указывает издание, посчитали лучшей за романы многих бывших лауреатов Букера, в том числе книг Пэта Баркера, Джулиана Барнса и Алана Алан Голлинґгерста.

"Мы все это прочитали и были поражены этой (новеллой)", - поделилась впечатлениями от книги одна из судей премии, британская писательница Вэл Макдермид.

Напоними, ранее Букеровская премия назвала пять лучших книг за 50 лет.

Перед этим сообщалось, что в Лондоне объявили лауреата Букеровской премии 2018 года. Им стала писательница украинского происхождения Ольга Токарчук и ее роман Полеты, переведенный Дженнифер Крофт.

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