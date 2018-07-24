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Волкер: Сейчас хороший год для Украины

Комментариев: 2
Украина сделала значительный прогресс по многим реформам – образовательной, медицинской и т.д.
Курт Волкер
Курт Волкер
RFE/RL

Украина за последний год значительно изменилась в плане реформирования. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в интервью каналу 112 Украина.

"Украина сделала значительный прогресс относительно реформ. Мы видим прогресс в образовательной реформе, медицинской реформе, относительно антикоррупционного суда, мы видим продвижение в Украине. Я думаю, это был хороший год для Украины", – сказал он.

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Ранее Волкер заявлял, что референдум на временно неподконтрольной Киеву части Донбасса невозможен.

 

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Теги: Украина, США, Украина-США, реформа, реформы, госдепартамент США, Курт Волкер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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МАРИНА***КЛИМОВА    24.07.2018, 20:48
Оценка:  +1
МАРИНА***КЛИМОВА
Волкер, я конечно стесняюсь спросить, а в чём именно он хороший?
Логика    24.07.2018, 19:50
Оценка:  -2
Логика
Альтернативная реальность в действии... ну а что ожи дать от за чи н ш иков этой де гра да ции
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