Британец, пострадавший от Новичка рассказал подробности отравления

Как произошло отравление в Эймсберри, рассказал сам пострадавший от нервно-паралитического токсина британец.

Пострадавший от отравления нервно-паралитическим токсином Новичок в британском городе Эймсберри рассказал подробности об инциденте. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на канал ITV, которому мужчина дал интервью.

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За пару дней до того, как попасть с тяжелой интоксикацией в больницу, Чарли Роули нашел запечатанную коробку от духов. Духи мужчина решил подарить своей сожительнице, Дон Стерджесс. После того, как Дон распылила содержимое флакона на запястье, оба сожителя почувствовали себя плохо.

Вначале у Дон заболела голова, рассказал мужчина.

“Где-то через 15 минут Дон сказала, что почувствовала головную боль, и спросила, есть ли у меня таблетки. Пока я осматривал квартиру она сказала, что чувствует себя странно и должна лечь в ванну, что мне тогда показалось немного странным. Я вошел в ванную комнату и нашел ее в ванне, полностью одетую, в очень больном состоянии“, - рассказал Роули.

По его словам, он не мог подумать, что в запечатанной коробке от духов может находится что-то нелегальное или опасное. “Страшно подумать, что что-то может быть замаскировано таким образом и оставлено для публики“, - сказал британец.

Роули также отметил, что вещество в бутылочке было совсем не похоже на духи - оно имело маслянистую структуру и не имело никакого парфюмерного запаха.

Сам Роули не помнит, как ему стало плохо. Однако друзья сообщили, что он начал спотыкаться, а изо рта пошла пена.

Напомним, 30 июня в городе Эймсбери, недалеко от Солсбери, где нашли отравленными Сергея и Юлию Скрипалей, были обнаружены без сознания 44-летняя Дон Стерджесс и 45-летний Чарли Роули. 9 июля женщина скончалась в больнице, состояние мужчины оставалось тяжелым, однако 10 июля он пришел в себя.



