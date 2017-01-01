В Великобритании разрешат лекарства из конопли

Власти страны подчеркивают, что это никоим образом не является первым шагом к легализации каннабиса.

С осени британские врачи смогут законно назначать лекарственные средства, полученные из конопли. Об этом заявил британский министр внутренних дел Саджид Джавид, сообщает в четверг, 26 июля, BBC.

Он отметил, что препараты из медицинской конопли, соответствующие стандартам безопасности и качества, должны быть легальными для пациентов с "исключительной клинической необходимости".

Официальные советники правительства и главный врач Англии Салли Дэвис пришли к выводу о наличии доказательств терапевтической пользы конопли.

"Недавние случаи, связанные с больными детьми, дали мне понять, что наша позиция по поводу лекарственных средств, связанных с каннабисом, неудовлетворительна. Именно поэтому мы создали экспертную группу для консультирования по заявкам на лицензии в исключительных обстоятельствах. Это поможет пациентам с исключительной клинической необходимости, но никоим образом не является первым шагом к легализации каннабиса для рекреационного использования", - заявил министр.

Ранее легализацию медицинского применения конопли провели такие страны ЕС, как Португалия, Испания, Нидерланды, Германия, Чехия, Польша, Австрия. Канада летом 2018 года стал первой из стран G7, которая полностью позволила ее использование, в частности в рекреационных целях на национальном уровне.

Основные активные вещества конопли - каннабиноиды - эффективное средство для лечения эпилепсии, болезней Паркинсона и Альцгеймера и еще целого ряда заболеваний и расстройств. Конопля также может быть действенным обезболивающим и просто улучшать самочувствие, например у онкобольных на последних стадиях болезни.

Напомним, в Эстонии муниципалитет поместил на флаг и герб коноплю. Более 150 лет назад в этом регионе выращивали коноплю, из которой делали ткань, масло и веревки.

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