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Стрельба в Колумбии: убиты восемь человек

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Власти колумбийского департамента Норте-де-Сантандер начали расследование жестокого нападения.
Улица Эль-Тарры
Улица Эль-Тарры
eltiempo.com

В муниципалитете Эль-Тарра неизвестные бандиты 30 июля подъехали на мотоциклах к зданию бильярдной в одном из районов города и открыли стрельбу по находившимся внутри людям. Об этом сообщает  портал El Tiempo.

На месте погибли восемь человек, включая одну женщину, еще трое были ранены.

Отмечается, что Норте-де-Сантандер является зоной противостояния между повстанцами из Армии национального освобождения и Народной армии освобождения Колумбии.

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Напомним, в декабре прошлого года в колумбийском городе Каукасия мужчина бросил гранату в помещение ночного клуба, в результате чего пострадал 31 человек.

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Теги: бильярд, Колумбия, стрельба, нападение, расстрел
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Источник: korrespondent.net

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