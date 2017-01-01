Израиль пригрозил Ирану военными действиями

В случае блокирования Баб-эль-Мандебского пролива, Тегерану будет противостоять международная коалиция, подчеркнул израильский премьер.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что совместно с международной коалицией Израиль остановит Иран, если тот попытается перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, сообщает Reuters.



Напомним, Баб-эль-Мандебский пролив, расположенный между Аравийским полуостровом и Африкой, соединяет Красное море с Аденским заливом.

Иран не угрожал блокировать Баб-эль-Мандебский пролив, но заявил, что заблокирует Ормузский пролив в устье Персидского залива, если ему не удастся экспортировать собственную нефть.



"Если Иран попытается заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, я убежден, что он встретит сопротивление решительно настроенной международной коалиции, в которой поучаствуют все виды израильских вооруженных сил", - заявил Нетаньяху.

На прошлой неделе поддерживаемые Ираном йеменские повстанцы-хуситы атаковали два саудовских нефтяных танкера, шедших по заливу. После этого Садовская Аравия заявила, что приостанавливает поставки нефти.

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